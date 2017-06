Der Shoppingcenter-Investor Deutsche EuroShop (ISIN: DE0007480204) lädt seine Aktionäre zur Hauptversammlung am Mittwoch nach Hamburg. Der Konzern wird die Dividende um 5 Cent bzw. 3,7 Prozent auf 1,40 Euro erhöhen. Beim derzeitigen Aktienkurs von 36,30 Euro entspricht dies einer aktuellen Dividendenrendite von 3,86 Prozent. Die Gesellschaft stellt für 2017 eine Dividende von 1,45 Euro je Aktie in Aussicht. In den ...

Den vollständigen Artikel lesen ...