FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 28.06.2017 CUM DIVIDENDE/ZINSEN UND AM 29.06.2017 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.

THE PRE-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 28.06.2017. THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY WILL BE 29.06.2017.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST

ENA XETR ES0130670112 ENDESA INH. EO 1,20 0.633 EUR

BBCK XETR IE00BLSNMW37 P.SHS GL BUYB.ACHIEV.QD D 0.097 EUR

GYC XETR LU0775917882 GRAND CITY PROPERT.EO-,10 0.683 EUR

EHDV XETR IE00BZ4BMM98 P.SHS EU.S.50 H.D.L.V.U.E 0.690 EUR

WTEC XETR DE000A14ND20 WISDOMTREE US SC.DIV.DZ 0.124 EUR

WTED XETR DE000A14ND04 WISDOMTREE E.M.SC DIV.DZ 0.170 EUR

WTEE XETR DE000A14ND38 WISDOMTREE EUR.EQ.INC.DZ 0.384 EUR

WTEI XETR DE000A14NDZ0 WISDOMTREE E.M.EQ.INC.DZ 0.142 EUR

WTES XETR DE000A14ND46 WISDOMTREE EUR.SC.DIV.DZ 0.361 EUR

PSVX XETR IE00BX8ZXS68 P.SHS S+P500 VEQTOR 0.075 EUR

WTEU XETR DE000A14ND12 WISDOMTREE US EQ.INC.DZ 0.115 EUR

WTEA XETR DE000A140SG3 WISDOMTREE E.A.EQ.INC.DZ 0.080 EUR

PSWD XETR IE00B23LNQ02 P.SHS FTSE R.A-W3000U.ETF 0.137 EUR

HDLV XETR IE00BWTN6Y99 P.SHS S+P500 H.DIV.L.VOL. 0.238 EUR

WTDH XETR DE000A14SLJ6 WISDOMTR.EUR.EQ.U.E.DLHDZ 0.331 EUR

WTDX XETR DE000A14SLH0 WISDOMTR.JAP.EQ.U.E.DLHDZ 0.052 EUR

EHDL XETR IE00BYYXBF44 P.SHS FTSE E.M.H.D.L.V.DL 0.371 EUR

FAHY XETR IE00BD0Q9673 P.SHS US H.Y.FAL.ANG.ETF 0.323 EUR

EQQQ XETR IE0032077012 P.SHS EQQQ NASD.-100U.ETF 0.274 EUR

MBB XETR DE000A0ETBQ4 MBB SE O.N. 1.220 EUR

6PSH XETR IE00B23D9240 P.SHS DYNAMI.US MKT.U.ETF 0.047 EUR

6PSA XETR IE00B23D8S39 P.SHS FTSE RA.US1000U.ETF 0.066 EUR

AEI XETR DE0005086300 ALLGEIER SE O.N. 0.500 EUR

DEQ XETR DE0007480204 DEUTSCHE EUROSHOP AG O.N. 1.400 EUR

6PSK XETR IE00B23D9570 P.SHS FTSE RA.EM.MK.U.ETF 0.030 EUR

6PSC XETR IE00B23D8X81 P.SHS FTSE RAF.EURO.U.ETF 0.155 EUR

AJ3 XETR ES0125220311 ACCIONA SA INH. EO 1 2.890 EUR

V3V XETR DE000A0BL849 VITA 34 AG NA O.N. 0.160 EUR

6PSD XETR IE00B23D8Y98 P.SHS FTS.RA.E.M.-S.U.ETF 0.191 EUR