DAX - Auf der Rasierklinge (Deutsche Bank Morning Daily) Tendenz: Seitwärts /Abwärts Rückblick: Zwar konnte der DAX zunächst bullisch in die Woche starten, doch war bereits am Montag an der 12.843 Punkte-Marke Schluss mit dem Erholungs-bzw. Ausbruchsversuch der Bullen. Seither dominiert eine Verkaufswelle, die nicht vor den Unterstützungen bei 12.745 und 12.701 Punkten Halt machte. Die Abwärtsbewegung setzte sich gestern bis 12.660 Punkte fort, ehe eine kurze Gegenbewegung einsetzte, die jedoch im späten und nachbörslichen Handel ebenfalls von den Verkäufern gekontert wurde. Charttechnischer Ausblick (Stand: 8.25 Uhr): Jetzt gilt es für die Bullen ein deutliches Verkaufssignal zu verhindern. Denn sollte der DAX auch weiter...

