Banco de Sabadell SA wurde gestern von S&P von BB+ auf BBB- hinaufgestuft, womit nun alle Ratingagenturen, die ein Rating für die Bank vergeben, sie dem Investment Grade Segment zuordnen. S&P begründet das Upgrade mit der sich allmählich verbessernden Aktivaqualität sowie einer verbesserten Kapitalposition. Der positive Ausblick ist laut Ratingagentur auf ein potenziell besseres wirtschaftliches und operatives Umfeld in Spanien gestützt. Bouygues wurde von S&P um ein Notch auf BBB+ hinaufgestuft. Gecina emittierte gestern EUR 1,5 Mrd. in Form einer Dreifach-Tranche (A: EUR 500 Mio., 5J variabel verzinst, 3 MEuribor+38 BP; B: EUR 500 Mio., 10J fix verzinst, MS+68 BP; C: EUR 500 Mio., 15J fix verzinst, MS+93 BP). ALD SA startet ab 5. Juli mit Investorenmeetings für eine...

