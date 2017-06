Schanghai (ots/PRNewswire) -



Unternehmen werden eSIM-Lösung auf dem Mobile World Congress Shanghai vorstellen



Cubic Telecom, ein weltweit vertretener Anbieter von Konnektivitätslösungen für führende Marken in der Automobil-, Computer- und Mobilindustrie, China Mobile, der führende Telekommunikationsanbieter in China, und Valid, der innovative Anbieter von eSIM-Lösungen, kündigten heute ihren Partnerschaftsvertrag zur Bereitstellung von LTE-Konnektivitätsfähigkeit für globale IoT-Kunden in China an. Diese Partnerschaft stellt eSIM-Technologie bereit, die die LTE-Konnektivität sowie das Abonnentenmanagement für IoT-Gerätehersteller erleichtert. Die Unternehmen werden diese Branchenneuheit auf dem Mobile World Congress Shanghai präsentieren, der vom 28. bis 30. Juni im chinesischen Schanghai stattfindet.



Diese Partnerschaft macht sich die IoT-Konnektivitätsplattform von Cubic Telecom sowie die leistungsstarke Plattform für das vernetzte Auto von China Mobile zunutze. Beide Technologien verwenden fortschrittliche GSMA-konforme Subscription Management Lösungen von Valid und China Mobile. Die Unternehmen haben bereits einen vollständig konformen Subscription Management-Swap-Prozess in China zwischen ihren jeweiligen Systemen erfolgreich getestet und vorgeführt. Dieser wichtige Meilenstein wurde in einer interoperablen Multi-Lieferantenumgebung erreicht.



"Die Geschäftsbeziehung zwischen unseren Unternehmen erleichtert, stärkt und fördert das LTE-Konnektivitäts-Ökosystem in ganz China und diese Branchenneuheit bietet potenzielle Vorteile für alle IoT-OEMs", sagt Barry Napier, CEO von Cubic Telecom. "Wir liefern somit eine einzigartige eSIM-Produkt Referenz in China, die sowohl globale Industrienormen als auch lokale Anforderungen erfüllt."



Nach der heutigen Bekanntmachung können IoT-Gerätehersteller und Service-Anbieter nun das eSIM- und globale Subscription Management-Service von Cubic Telecom zur sicheren Aktivierung von LTE-Konnektivität mit China Mobile für ihre Telematik- und Infotainmentgeräte in China nutzen.



"Wir freuen uns sehr über die Partnerschaft mit Cubic und Valid in dieser wichtigen Brancheninitiative. Die Integration von eSIM-Plattformen ebnet den Weg für beschleunigte Innovationen im gesamten Netz von China Mobile", sagt Wie Bing, Deputy General Manager der China Mobile Government and Enterprise Service Company. "Mit dieser Partnerschaft liefern wir eine ganz besondere Erfahrung und Technologie, die eine nahtlose Konnektivität mit kostengünstigen und flexiblen Gebühren für Daten, Sprache und SMS ermöglicht."



"Wir sind hocherfreut über die Partnerschaft von Valid mit Cubic Telecom und China Mobile. Gemeinsam haben wir einen wichtigen Meilenstein in der Branche erreicht und erneut die Branchenkenntnisse und Führungsposition der beteiligten Unternehmen unter Beweis gestellt. Die Integration zwischen der beispiellosen IoT-Service-Plattform von Cubic Telecom, der Valid eUICC- und Subscription Management-Technologie und dem Best-in-Class-LTE-Netz von China Mobile bietet IoT OEMs, Geräteherstellern und Service-Anbietern die Möglichkeit nahtloser Konnektivität in China", sagt Carlos Affonso D'Aburquerque, CEO von Valid.



Falls Sie einen Gesprächstermin mit Cubic Telecom und China Mobile auf dem Mobile World Congress Shanghai vereinbaren möchten, wenden Sie sich bitte an Rebecca Kufrin unter +1 (952) 746-1309 oder cubic@skyya.com.



Informationen über Cubic Telecom



Cubic Telecom ist ein globaler Hersteller von Konnektivitätsplattformen, der flexible mobile Konnektivität für führende Anbieter von Lösungen im Bereich Internet der Dinge (IoT) und Machine-to-Machine (M2M) sowie Mobilgerätehersteller rund um die Welt bereitstellt. Cubic Telecom bietet Konnektivität in mehr als 180 Ländern, ein ausgesprochen solides Netz, Geräte- und Einzelhandelspartnerschaften weltweit sowie flexibles Over-the-Air (OTA)-Gerätemanagement. Cubic Telecom liefert globale Skalierbarkeit mit lokaler Konnektivität - jederzeit und überall. Cubic Telecom hat seinen Hauptsitz in Dublin, Irland, und zählt unter anderem führende Fortune-100-Hersteller und -Vertreiber von Tablets und Notebooks sowie Unternehmen in der M2M- und Automobilindustrie zu seinen Partnern und Kunden. Das 2006 gegründete Privatunternehmen sicherte sich strategische Investitionen in Höhe von mehr als 37 Millionen US-Dollar von Audi, Qualcomm und anderen. Detaillierte Informationen finden Sie unter http://www.cubictelecom.com/.



Informationen zu China Mobile



China Mobile ist ein weltweit führender Anbieter von mobilen Kommunikationsdiensten mit dem größten Mobilabonnenten- und Kommunikationsnetz der Welt. Im Mai 2017 hatte China Mobile bereits insgesamt 2,6 Millionen Basisstationen und 863 Millionen Mobilnetzabonnenten. Auch der IoT-Bereich verzeichnete ein beachtliches Wachstum mit mehr als 100 Millionen Verbindungen. China Mobile ist schon seit vielen Jahren ununterbrochen auf der Liste der "Fortune Global 500" und 2016 belegte das Unternehmen den 55. Platz. China Mobile arbeitet weiterhin eng mit allen Stakeholdern zusammen, um gemeinsam eine digitale Gesellschaft mit Vorteilen für die meisten Menschen aufzubauen. Zudem ist China Mobile bereit, sich mit harter Arbeit und guter Praxis für die Nachhaltigkeitsziele der UNO einzusetzen sowie unermüdlich und mit Entschlossenheit auf eine erfolgreiche Zukunft für alle hinzuarbeiten.



Informationen zu Valid



Valid (BM&FBOVESPA: VLID3 ON), ist ein weltweit vertretener Technologieanbieter für den Kennzeichnungs-, Daten-, Mobilfunk- und Finanzmarkt. Das Unternehmen mit Hauptsitz in Brasilien liefert und betreibt integrierte und benutzerdefinierte sichere Lösungen für Regierungsorganisationen und Privatunternehmen aus aller Welt, für Mobilnetz-Konnektivität, Finanztransaktionen, digitale Unterschriften, Personenidentifizierung und die sichere Datenverwaltung. Mit seiner vielseitigen Belegschaft von 7.000 Mitarbeitern und einem Marktwert von ungefähr 1,6 Milliarden Real (506 Millionen US-Dollar) begleitet und unterstützt Valid seine Kunden bereits seit 60 Jahren durch bedeutende technologische Entwicklungen. Weitere Informationen finden Sie unter http://www.valid.com.



