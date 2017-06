Guten Tag, liebe Leserinnen und Leser, obwohl sich das US-Wirtschaftswachstum im ersten Quartal 2017 verlangsamte und die Erholung am Arbeitsmarkt an Dynamik verlor, fuhr die Notenbank Fed mit der Normalisierung der Leitzinspolitik fort. Bei ihrer Sitzung am 14. Juni wurden die Leitzinsen um 0,25 Prozentpunkte auf 1,00 bis 1,25 Prozent angehoben. Darüber hinaus signalisierten...

