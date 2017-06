Bereits im März 2017 hatte das Unternehmen von der Übernahme der aussichtsreichen historischen Gründe für Gold und Silber berichtet. Gestern gab das Unternehmen nun die Details zu diesem Deal bekannt. Die "Winston" genannte Liegenschaft in Sierra County, New Mexico, USA, beherbergt stillgelegte Aktivitäten aus den 30er-Jahren des vorigen Jahrhunderts. Mit dem Abschluss und der Begleichung des Kaufpreises gingen nun die 16 Projektteile endgültig in das Verfügungsrecht von Far Resources über. Daneben besteht noch das Recht 4 weitere "Claims" zu erwerben. Diese, "Little Granite" genannt, waren ebenfalls in den 30er Jahren als aktive hochgradige Untergrundmine bekannt, jedoch bis in die 80er-Jahre wurden nur mehr sehr geringe Erkundungstätigkeiten vorgenommen. Ergänzt wird das Winston-Projekt noch durch zwei weitere Claims, Ivanhoe und Emporia genannt, die ebenfalls historische Abbaustellen darstellen. Für all diese Projektteile hat Far Resources an die Redline Mining Corporation, eine Tochter der privaten Redline Minerals Inc. mit Sitz in British Columbia, Kanada, CAD 35.000 in...

