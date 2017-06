FRANKFURT (Dow Jones)--Um die weltweit steigende Nachfrage nach dem Pharmawirkstoff Ibuprofen zu decken, investiert der Chemieriese BASF insgesamt rund 200 Millionen Euro in den Ausbau seiner Produktionskapazitäten. Am Standort Ludwigshafen soll bis 2021 die erste World-Scale-Anlage für Ibuprofen in Europa entstehen, heißt es in einer Mitteilung des Ludwigshafener Konzerns. Der Wirkstoff wird gegen Schmerzen, Fieber und Entzündungen eingesetzt.

Zur Beseitigung bereits bestehender Lieferengpässe erweitert BASF bis zum nächsten Jahr seine bisherigen Ibuprofen-Kapazitäten am texanischen Standort Bishop. Dort wird der Wirkstoff seit 20 Jahren hergestellt. Künftig werde BASF "weltweit der einzige Lieferant sein, der über zwei Ibuprofen-Anlagen verfügt", erklärte Konzernvorstand Markus Kamieth.

June 28, 2017

