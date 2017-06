NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Nestle nach der Ankündigung eines Aktienrückkaufprogrammes von 79 auf 80 Franken angehoben und die Einstufung auf "Hold" belassen. Das Programm sei nicht sehr aggressiv, schrieb Analyst Martin Deboo in einer Studie vom Mittwoch. Gemessen an den Erwartungen sei der Schweizer Lebensmittelhersteller recht hoch bewertet, gerade auch im Vergleich zum Konkurrenten Unilever./ajx/das

