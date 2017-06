Dow Jones hat von EQS/DGAP eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

DGAP-Media / 2017-06-28 / 10:34 *All for One Steeb AG - United VARs mit Digitalisierung hoch hinaus. Mount Everest im Visier* *Mit der SAP HANA Platform zum Mount Everest / Weltweit größte und innovationsstärkste SAP Reseller Allianz führt lokale Stärke und globale Schlagkraft zusammen / Lokale Präsenz in den globalen Wachstumszentren in Südostasien weiter ausgebaut / 860 SAP-Neukunden / Performancestärkster SAP Global Platinum Reseller* Filderstadt, 28. Juni 2017 - Ferran Latorre will ganz nach oben und als erster Katalane die 14 höchsten Gipfel der Erde erklimmen. Ohne Sauerstoffgerät, versteht sich. Dreizehn Achttausender hat der passionierte Extrembergsteiger bereits geschafft. Damit auch der letzte und ungleich schwierigste Abschnitt von »CAT14?-8.000«, so der Code seiner Mission, gelingt, trägt Latorre erstmals einen Digitaler Helfer an der Hand. Der völlig neuartige Status Tracker ist vollgestopft mit Sensorik. Hoch zum Mount Everest ist Latorre so auf Schritt und Tritt mit der SAP Cloud Platform verbunden. Schlüsseldaten wie Körperzustand, Position, Temperatur, Windgeschwindigkeit, Luftdruck, Sauerstoffgehalt und vieles mehr werden hier in Echtzeit ermittelt und zu einer Roadmap verdichtet, die als Digitaler Bergführer laufend die passenden Strategien empfiehlt. App, Device und Datenmodell wurden übrigens im Innovation Lab vom United VARs Partner Seidor S.A., Barcelona/Spanien, entwickelt. Erfolgreiche Digitalstrategien entstehen dort, wo die richtigen Köpfe zusammenkommen. Dies gilt für den Aufstieg zum Mount Everest genauso wie für United VARs. So arbeitet die heute wohl weltweit größte und innovationsstärkte SAP Reseller Allianz nach einem einzigartigen und über nunmehr 11 Jahre hinweg fest etablierten Sharing Economy Modell. »Die Digitalisierung führt uns hoch hinaus und treibt die Globalisierung weiter voran. Mit SAP S/4HANA steht eine ganz neue Generation von Unternehmenssoftware bereit. Immer mehr Unternehmen nutzen diese Chancen und sichern sich für ihr SAP-Projekt die einzigartige Verbindung aus globaler Connectivity und lokaler Verankerung, die unsere United VARs Partner auszeichnet«, bekräftigt Detlef Mehlmann, Director United VARs und Leiter Business Development International von All for One Steeb. »860 SAP-Neukunden, allesamt auf SAP HANA, haben die United VARs Partner in 2016 gewonnen. Damit gelten wir unter den nunmehr neun Global SAP Platinum Reseller als performancestärkster Partner, der mit zusammen 10.000 SAP-Consultants bereits über 8.000 Kunden weltweit vor Ort betreut«, so Alejandro Daniel, Director United VARs und Deputy General Manager von Seidor. Mit SAP S/4HANA als »Digital Core« können Unternehmen die Digitale Transformation besser meistern, Innovationen schneller, gezielter und sicherer umsetzen und gleichfalls ihr weltweites Geschäft effizient weiter ausbauen. Ganz oben auf der strategischen Agenda von United VARs steht der Ausbau der lokalen Präsenz in den aufstrebenden Wirtschaftsregionen in Südostasien. Mit ETC Technology Systems, Hanoi/Vietnam, Fasttrack Solutions, Makati/Philippinen, ISS Consulting, Bangkok/Thailand und ISS Data/Singapur wurden erst unlängst gleich vier neue United VARs Partner bei SAP in Walldorf/Deutschland vorgestellt. Hier treffen sich die 40 United VARs Partner aus 80 Ländern einmal jährlich zu ihrer Jahreskonferenz. Für diese beeindruckende Performance wurde United VARs Mitte Mai 2017 erstmals ein SAP Pinnacle Award 2017 verliehen. Diese globalen Auszeichnungen sind führenden SAP-Partnern vorbehalten, die sich bei Entwicklung und Wachstum ihrer Partnerschaft mit SAP besonders auszeichnen und so den Erfolg der Kunden fördern. *Über United VARs* United VARs ist nach eigener Einschätzung die weltweit größte Allianz von SAP Channel Partnern. Das Netzwerk umfasst über 40 SAP Systemhäuser in mehr als 80 Ländern. United VARs Partner sind als starke lokale Player in den Business Netzwerken ihrer Länder fest verankert und für über 8.000 Kunden erfolgreich tätig. Die Allianz bietet einen ausgeprägten »cultural fit« mit SAP Lösungen, Services und Vor-Ort Support in Landessprache unter genauer Kenntnis der nationalen Geschäftsregeln, Bestimmungen und Gesetze. United VARs Partner haben sich zu innovativen Lösungen verpflichtet, mit denen Kunden einen hohen Mehrwert ihrer Investitionen in SAP Software generieren. Für ihre Innovationskraft, Servicequalität und Vertriebsstärke wurden United VARs Partner mehrfach bereits mit SAP Pinnacle Awards ausgezeichnet. Die United VARs LLP gehört zum ausgewählten Kreis von 9 »SAP Global Platinum Partnern«. www.united-vars.com [1] *Über All for One Steeb AG* Die All for One Steeb AG (ISIN DE0005110001) ist die Nr. 1 im deutschsprachigen SAP-Markt und führendes IT-Haus. Das Portfolio des Komplettdienstleisters umfasst ganzheitliche Lösungen und Services entlang der gesamten IT-Wertschöpfungskette - von Management- und Technologieberatung über SAP-Branchenlösungen und Cloud-Anwendungen bis hin zu hoch skalierbaren Hosting und Cloud Services aus deutschen Rechenzentren. So orchestriert All for One Steeb den hochverfügbaren Betrieb aller geschäftsrelevanten IT-Systeme - für SAP genauso wie etwa für Microsoft Exchange oder Sharepoint. Daher zählen Marktbeobachter All for One Steeb auch etwa bei Outsourcing und Cloud Services, SAP HANA, Business Analytics und Performance Management, Human Capital Management und Application Management Services oder Communications und Collaboration zu den führenden IT-Dienstleistern. Als SAP Platinum Partner ist All for One Steeb verlässlicher Generalunternehmer und betreut mit über 1.300 Mitarbeitern mehr als 2.000 Kunden in Deutschland, Österreich und der Schweiz - vorwiegend aus der mittelständischen Fertigungs- und Konsumgüterindustrie. Als Gründungsmitglied von United VARs, der weltweit größten Allianz führender SAP-Partner, garantiert All for One Steeb auch außerhalb des deutschsprachigen Raums in rund 80 Ländern ein umfassendes Beratungs- und Serviceangebot sowie besten Vor-Ort-Support. Im Geschäftsjahr 2015/16 erzielte die All for One Steeb AG einen Umsatz in Höhe von 266 Mio. EUR. *Online* http://www.united-vars.com/en/blog/mount-everest-in-our-sights [4] *YouTube* https://www.youtube.com/watch?v=Do5QFlKU76w [5] *Folgen Sie uns* http://www.youtube.com/allforonemidmarkettv [6] http://www.facebook.com/all41 [7] http://www.twitter.com/AllforOneSteeb [8] http://www.xing.com/companies/AllforOneSteebAG [9] http://www.linkedin.com/company/all-for-one-steeb-ag [10] Kontakt: All for One Steeb AG, Dirk Sonntag, Tel. 0049 (0)711 78807-260, E-Mail dirk.sonntag@all-for-one.com Ende der Pressemitteilung Emittent/Herausgeber: All for One Steeb AG Schlagwort(e): Industrie 2017-06-28 