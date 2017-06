Exane BNP Paribas hat das Kursziel für Air France-KLM vor der Berichtssaison für das erste Halbjahr von 8 auf 13 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Seit dem vierten Quartal 2016 erholten sich die Aktien europäischer Fluggesellschaften beständig, das Geschäft wachse wieder und das dürfte sich fortsetzen, schrieb Analyst James Hollins in einer Branchenstudie vom Mittwoch. Die französisch-niederländische Fluggesellschaft habe nach acht von Verlusten geprägten Jahren wieder zu einem positiven Ergebnisausweis zurückgefunden. Es gebe aber noch eine Reihe an Unsicherheiten, weshalb er empfehle, an der Seitenlinie zu bleiben./ck/ajx

ISIN: FR0000031122