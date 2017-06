Das Analysehaus Independent Research hat das Kursziel für Pfeiffer Vacuum angesichts der geplanten Übernahme des US-Unternehmens Nor-Cal von 123 auf 140 Euro angehoben, die Einstufung aber auf "Halten" belassen. Er werte diese Transaktion positiv, da der Spezialpumpenhersteller dadurch seine Marktposition in den USA und in Asien ausbauen könne, schrieb Analyst Markus Friebel in einer Studie vom Mittwoch./ajx/das

ISIN: DE0006916604