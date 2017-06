Die Aktienmärkte befinden sich eindeutig im Rückwärtsgang und damit auch viele im Index vertretene Einzelwerte - dazu gehört auch der Technologiekonzern Infineon, der nach einem kurzfristigen Ausflug über eine markante Trendlinie wieder darunter eingetaucht ist.

Obwohl das Papier seit den Verlaufstiefs aus 2013 bei 4,86 Euro zu einem der stärksten Werte im Dax-Index gehört und vor drei Wochen noch ein Hoch bei 20,48 Euro aufstellen konnte, unterliegt auch diese Aktie dem allgemeinen Abgabedruck an den Märkten und setzte in seinen vorherigen Trendkanal wieder zurück. Außerdem riss die Abgabebereitschaft der Marktteilnehmer zum Mittwoch eine deutliche Kurslücke, das auf sukzessive Schwäche hindeutet und weitere Verluste nach sich ziehen dürfte - ganz zu schweigen von dem gebrochenen gleitenden Durchschnitt EMA 50 auf Tagesbasis, der bereits am Dienstag nachhaltig unterschritten wurde. Hierdurch ist es jetzt möglich kurzfristig Short-Positionen aufzubauen und auf einen Kursrückgang auf eine darunter gelegene Horizontalunterstützung ...

