Präsident Macron steht sein erster großer Test als Reformer bevor: Er bringt seine Arbeitsmarktreform auf den Weg. Doch Frankreich ist für seine protestfreudigen Gewerkschaften bekannt - eine Kraftprobe bahnt sich an.

Er regiert wie ein Monarch, hieß es in den letzten Wochen oft über Emmanuel Macron. Nun muss der französische Präsident zeigen, ob er ein mächtiger Monarch ist. Sein erster großer Test als Erneuerer und Reformer steht bevor. Die umstrittene Arbeitsrechtsreform wurde auf den Weg gebracht, als erster Schritt wird sie am Mittwoch im Kabinett vorgestellt. Damit packt die junge Regierung eins der wichtigsten und konfliktträchtigsten Projekte des neuen Staatschefs an: die Lockerung der Schutzrechte für Arbeitnehmer. Daran wird Macron gemessen werden.

Die Reform soll Frankreichs Wirtschaft wieder in Schwung bringen und die hohe Arbeitslosigkeit, die zuletzt bei 9,5 Prozent lag, senken. Doch die Gewerkschaften sehen das anders, sie fürchten vor allem, dass die sozialen Rechte geschwächt werden. Die Gewerkschaften in Frankreich sind klein, aber schlagkräftig. Die CGT kündigte sogar schon einen Aktionstag an - allerdings erst am 12. September. Vorher sind Ferien, und Schüler und Studenten, die sich leicht mobilisieren lassen, schon längst an den Stränden. Zu vereinzelten Protesten kam es allerdings schon jetzt in Paris.

Frankreich hat seinen eigenen Rhythmus, das weiß Macron. Deshalb hat er diese erste ...

