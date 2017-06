Lauda-Königshofen - Infineon-Aktie: Der Trend zeigt klar nach unten - Chartanalyse Obwohl das Papier von Infineon (ISIN: DE0006231004, WKN: 623100, Ticker-Symbol: IFX, Nasdaq OTC-Symbol: IFNNF) seit den Verlaufstiefs aus 2013 bei 4,86 Euro zu einem der stärksten Werte im DAX-Index gehört und vor drei Wochen noch ein Hoch bei 20,48 Euro aufstellen konnte, unterliegt auch diese Aktie dem allgemeinen Abgabedruck an den Märkten und setzte in seinen vorherigen Trendkanal wieder zurück, so Maciej Gaj von "boerse-daily.de" in seiner aktuellen Veröffentlichung.

Den vollständigen Artikel lesen ...