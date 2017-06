Bad Marienberg - Rocket Internet SE ("Rocket Internet") (ISIN DE000A12UKK6/ WKN A12UKK) hat heute den beabsichtigten Verkauf des verbleibenden 8,8% Anteils (auf vollständig verwässerter Basis) an Lazada Group S.A. ("Lazada") an Alibaba Group Holding Limited ("Alibaba") für USD 276 Millionen bekannt gegeben, was einer implizierten Bewertung von Lazada von USD 3,15 Milliarden entspricht, so das Unternehmen in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:

