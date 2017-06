Hannover - In der letzten Woche war der Primärmarkt für SSAs ruhiger, was die Gesamtzahl an Transaktionen angeht, allerdings durch den großen KfW-Deal mit relativem hohem Gesamtvolumen ausgestattet, so Norman Rudschuck, CIIA, und Thomas Scholz von der Nord LB.Bei Betrachtung des Gesamtemissionsvolumens von Benchmarkanleihen in EUR von insgesamt EUR 6,35 Mrd. aufgeteilt auf drei Transaktionen (BERGER sei aufgestockt worden) sei eine der emissionsstärksten Wochen der letzten Monate zu verzeichnen.

Den vollständigen Artikel lesen ...