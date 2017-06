Der Schutz vor Fälschungen ist für Pharmafirmen eine große Herausforderung. Illegal hergestellte Mittel gefährden Patienten und fügen der Branche Milliardenschäden zu. Neue Technologien sollen das ändern.

Anfang des Monats sorgte der Fall Harvoni für Schlagzeilen: Eine Apotheke in Dortmund hatte eine Packung des Hepatitis-Mittels mit weißen statt der üblichen orangen Tabletten ausgegeben. Der Patient merkte das allerdings zu Hause und meldete den Vorfall. Mittlerweile ist nach den Ermittlungen der Behörden klar: Die weißen Tabletten stammen wie die orangen vom Hersteller Gilead und sind bis auf die Farbe identisch. Sie waren aber nicht für den europäischen Markt, sondern für Entwicklungs- und Schwellenländer bestimmt. Die Pillen wurden illegal umverpackt und vermutlich über die Niederlande in den deutschen Pharmagroßhandel geschleust.

Gefälschte Arzneimittel sind ein großes Thema für die Branche, wie eine Studie der Unternehmensberatung PWC Strategy& zeigt. "In Deutschland und anderen Industrieländern kommen gefälschte Arzneimittel zwar nicht so häufig vor, aber dennoch ist die Pharmaindustrie die weltweit von Produktfälschungen am stärksten betroffene Branche. In den Entwicklungs- und Schwellenländern geht man bei einigen Produkten von einem Anteil gefälschter Medikamente zwischen 30 und 60 Prozent aus", sagt Peter Behner, Managing Director bei PWC Strategy&. Schätzungen des britischen Markenschutzdienstleisters Netnames zufolge entsteht der Pharmabranche ein jährlicher Schaden von 150 bis 200 Milliarden Euro.

Im Falle Harvoni wollte der Fälscher wohl allein durch das Umverpacken einen stattlichen Gewinn kassieren. Der US-Konzern Gilead gibt seine Hepatitis-C-Medizin in Entwicklungs- und Schwellenländern zu einem deutlich günstigeren Preis ab als in den Industriestaaten. Während eine Packung Harvoni mit 28 Tabletten hierzulande in Apotheken für 17.666,23 Euro verkauft wird, kostet sie in Ländern wie Ägypten, Südafrika, Indien, Marokko, ...

