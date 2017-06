Düsseldorf (ots) - Die alltours Unternehmensgruppe blickt auf ein besonders erfolgreiches Geschäftsjahr 2015/2016 zurück. Mit 55,9 Millionen Euro liegt der Vorsteuergewinn um 7,5 Prozent über dem operativen Vorjahresergebnis. Erzielt wurde der Rekordüberschuss trotz einer einmaligen rückläufigen Entwicklung bei den Reiseveranstaltern alltours und byebye. Für das laufende Geschäftsjahr 2016/2017 rechnet die alltours Gruppe wieder mit einem Zuwachs bei Umsatz und Gästen von insgesamt 4,5 Prozent.



Die alltours Gruppe hat das Geschäftsjahr 2015/2016 (vom 1. November bis 31. Oktober) mit einem Rekordgewinn von 55,9 Millionen Euro vor Steuern (EBT) abgeschlossen. Damit ist das operative Ergebnis im Vergleich zum Vorjahr um 7,5 Prozent gestiegen. In 2014/2015 verbuchte das Unternehmen einen Überschuss von 52,0 Millionen Euro; dieser Betrag wurde um Sondererlöse bereinigt, die etwa durch den Verkauf der einstigen Firmenzentrale in Duisburg entstanden. Wie in den vergangenen Jahren auch, verbleibt der Gewinn vollständig im Unternehmen, fließt in Rücklagen und wird ausschließlich für Investitionen aufgewendet. Mit den Mitteln wird unter anderem die weitere Expansion der Gruppe, insbesondere der alltours eigenen Hotelkette allsun, forciert.



Alle Tochtergesellschaften erzielen Überschüsse



Alle Tochtergesellschaften im In- und Ausland haben im Berichtsjahr mit Gewinnen zum Gesamtergebnis beigetragen. Zur Gruppe gehören neben den Reiseveranstaltern alltours und byebye alltours España als Besitzer der allsun Hotels, die Incoming-Agentur Viajes allsun, die Reisebürokette alltours Reisecenter und der Online-Ableger alltours Reiseportal. allsun ist mit insgesamt 32 Hotels auf Mallorca und den Kanaren die größte Hotelkette in Spanien im Besitz eines deutschen Reiseveranstalters. Die Auslastung der allsun Hotels lag im vergangenen Geschäftsjahr durchschnittlich bei über 90 Prozent; sie haben deutlich von der Nachfragenverlagerung infolge der damaligen politischen Krisen in der Türkei, Ägypten und Tunesien profitiert.



Bei den Reiseveranstaltern alltours und byebye haben im Berichtsjahr insgesamt 1,629 Millionen Gäste aus den Quellmärkten Deutschland, Österreich, Schweiz und Niederlande ihren Urlaub gebucht - 12,8 Prozent weniger als im Vorjahr (1,870 Millionen). Grund für die deutliche Buchungszurückhaltung waren die Krisen in den Zielgebieten Türkei, Ägypten und Tunesien. Zudem wurden durch eine veränderte Vollcharterpolitik weniger Nur-Flüge verkauft. Jedoch konnte dieser einmalige Rückgang durch Zuwächse bei den anderen Tochterfirmen aufgefangen und größtenteils ausgeglichen werden. Dadurch ging der Umsatz der alltours Gruppe in 2015/2016 mit 1,75 Milliarden Euro um insgesamt nur 4,9 Prozent zurück (Vorjahr: 1,84 Milliarden Euro).



alltours Gruppe gut aufgestellt und hoch profitabel



"In einem für die Reiseveranstalter herausfordernden Marktumfeld hat die alltours Gruppe trotz rückläufiger Gäste- und Umsatzzahlen wieder sehr rentabel gewirtschaftet und konnte ihren Ertrag kräftig steigern. Über dieses Ergebnis freuen wir uns natürlich sehr. Es zeigt, dass das Unternehmen mit seinen preiswerten und leistungsstarken Urlaubsangeboten strategisch und operativ besonders gut aufgestellt ist", sagt der alltours Gesellschafter Willi Verhuven.



Im laufenden Geschäftsjahr 2016/2017 plant die alltours Gruppe insgesamt wieder einen Zuwachs bei Umsatz und Gästen von 4,5 Prozent. Bereits im Winter konnte der Umsatz im Vergleich zur Vorjahressaison um drei Prozent gesteigert werden. Gestützt wird der positive Ausblick auch von einer guten Nachfrage für diesen Sommer. So verzeichnet Griechenland ein Buchungsplus im hohen zweistelligen Prozentbereich. Außerdem melden sich Ägypten und Tunesien sehr eindrucksvoll auf dem touristischen Markt zurück. In Spanien tragen vor allem die Kanarischen Inseln und Ibiza zur positiven Gesamtentwicklung bei. Darüber hinaus legt alltours in Italien, auf Malta und bei Urlauben mit individueller Anreise stark zu.



