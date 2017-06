Dortmund/Velen/Berlin (ots) - Nach dem Elfmeter-Krimi im Februar dieses Jahres gegen Hertha BSC Berlin konnte Borussia Dortmund bei den Shop Usability Awards 2017 einen verdienten Erfolg verzeichnen. Der Onlineshop des Fußballbundesligisten BVB sicherte sich den Gesamtsieg und überzeugte die hochkarätig besetzte Fachjury zusätzlich in der Kategorie "Sport & Outdoor". Der Preis wird im Rahmen der K5 Conference in Berlin verliehen. Damit erhält der Fanshop im Internet bereits den zweiten bedeutenden Preis nach den Shop Awards 2017, verliehen durch die Internet World Business. "Wir freuen uns sehr, dass der BVB nach dem Shop Award 2017 jetzt den Gesamtsieg beim Shop Usability Award nach Dortmund geholt hat. Wir sind natürlich wahnsinnig stolz auf so eine Referenz" so Manuel Strotmann, Geschäftsführer der umsetzenden Agentur Best IT (www.bestit-online.de).



700 Shops haben sich beworben



Seit zehn Jahren wird der Shop Usability Award verliehen und ist einer der renommiertesten Preise der deutschen E-Commerce Szene. Jährlich werden dabei Onlineshops in 12 Branchen- und fünf Sonderkategorien für ein nutzerfreundliches Einkaufserlebnis im Onlinehandel ausgezeichnet. Der Onlineshop von Borussia Dortmund konnte sich gegen 700 Mitbewerber durchsetzen und die meist begehrte Trophäe des Shop Usability Award entgegennehmen. "Der Online Shop vom BVB besticht durch ein aufgeräumtes Design, eine stimmige Customer Journey und eine sehr hohe Performance. Diese Faktoren, sowie die innovativen Spielerwelten machen den Shop zum verdienten Gesamtsieger des Shop Usability Award 2017", erklärte Johannes Altmann, Gründer des Shop Usability Award.



Best IT gemeinsam mit Shopware



"Wir sind sehr stolz über die Auszeichnungen beim Shop Usability Award 2017. Der Gesamtsieg ist eine tolle Bestätigung, dass wir mit unseren Partneragenturen und Shopware ein starkes Team aufgestellt haben", so Matthias Zerber, Geschäftsführer der BVB Merchandising GmbH. Neben dem BVB sind auch die Partner hoch erfreut - das Design wurde von der Agentur "Kommerz - Less tech More Experience" konzeptioniert, die umsetzende Agentur Best IT aus Velen setzte eine Shopware Enterprise Version für den Shop ein. Dementsprechend stolz zeigte sich auch Shopware Vorstand Sebastian Hamann: "Dass mit dem BVB ein Shopware-Shop den Gesamtsieg geholt hat, freut uns sehr. Diese Auszeichnung, in Kombination mit den vier anderen Kategoriesiegern, die auf Shopware setzen, bestätigt uns darin, mit Shopware das richtige System für qualitativ hochwertige Shopprojekte zu entwickeln."



Impressionen der Verleihung sowie weitere Informationen gibt es unter http://shop-usability-award.de/.



best it (www.bestit-online.de) ist als E-Commerce-Agentur auf die erfolgreiche Digitalisierung von Geschäftsmodellen im Umfeld des B2C- und B2B-Handels fokussiert. Experten aus den unterschiedlichen Bereichen sowie starke Umsetzungsteams unterstützen Kunden aus zahlreichen Branchen über die gesamte Wertschöpfungskette und gewährleisten eine umfassende und vollständige Betreuung. Der technologische Fokus liegt dabei auf den Plattform Technologien von Shopware, Oxid und Commercetools.



Weitere Informationen: best it GmbH & Co. KG, Rekener Str. 61, 46342 Velen, Telefon: +49 2863 383627-0, E-Mail: info@bestit-online.de



PR-Agentur: euromarcom public relations GmbH, Tel. 0611/973150, E Mail: team@euromarcom.de