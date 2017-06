Der niederländische Medizintechnik-Hersteller Philips kauft für 1,9 Milliarden Euro den US-Rivalen Spectranetics. Das Management beider Unternehmen soll dem Vorhaben bereits zugestimmt haben.

Der niederländische Elektrokonzern Philips stärkt sein Geschäft mit Medizintechnik. Vorstandschef Frans van Houten kündigte am Mittwoch den Kauf der US-Firma Spectranetics an, die unter anderem Venenkatheter und medizinische Lasergeräte herstellt. Das Unternehmen mit Sitz in Colorado beschäftigt über 900 Mitarbeiter und will dieses Jahr seinen Umsatz auf bis zu 306 Millionen ...

