MONTABAUR (dpa-AFX) - Der Internet- und Telekomkonzern United Internet kommt bei der Übernahme des Mobilfunk-Konkurrenten Drillisch voran. Drillisch-Aktionäre hatten bis zum 23. Juni Zeit, ihre Aktien zu einem Preis von je 50 Euro anzudienen. Nach Ablauf der Frist wurde das Angebot für insgesamt 839 170 Drillisch-Aktien angenommen, wie das Unternehmen am Mittwoch mitteilte. Dies entspricht einer Annahmequote von etwa 1,24 Prozent. Eine weitere Frist startet heute und endet am 12. Juli.

Inklusive der bereits bestehenden Beteiligung kommt United Internet nun auf einen Anteil von rund 31 Prozent. Dass nur wenige Aktionäre das Angebot bislang angenommen haben, wertete United-Internet-Chef Ralph Dommermuth dennoch als positiv. Es zeige, dass die Investoren von den Vorteilen der geplanten Gesamttransaktion überzeugt sind, sagte er.

United Internet und Drillisch hatten sich Mitte Mai auf eine komplexe Transaktion geeinigt, wonach Drillisch das in der 1&1 Telecommunication SE gebündelte Mobilfunk- und Festnetzgeschäft mit Privatkunden schrittweise von United Internet übernimmt. Im Gegenzug erhält United Internet neue Drillisch-Aktien aus zwei Kapitalerhöhungen. Am Ende käme das TecDax-Schwergewicht so auf eine Mehrheit von knapp 73 Prozent an dem bisherigen Rivalen. Die Transaktion soll bis Jahresende abgeschlossen sein. Als nächstes müssen die Aktionäre bei einer außerordentlichen Hauptversammlung von Drillisch am 25. Juli zustimmen. Dass Bundeskartellamt hat bereits zugestimmt./she/stb

ISIN DE0005545503 DE0005089031

AXC0142 2017-06-28/13:23