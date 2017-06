Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Munich Re nach einer Analysten- und Investorenveranstaltung auf "Neutral" mit einem Kursziel von 201 Euro belassen. Die Aussichten für den Rückversicherer erschienen besser als zuvor, schrieb Analyst Michael Huttner in einer Studie vom Mittwoch. So habe der Konzern die Ambitionen, ind diesem Jahr einen Überschuss von 2,3 Milliarden Euro zu erzielen, was in der oberen Hälfte der Zielspanne liege. Zudem funktioniere die Strategie der Erstversicherungstochter Ergo./mis/ajx

