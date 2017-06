Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Deutsche Telekom auf "Overweight" mit einem Kursziel von 19,30 Euro belassen. Analyst Akhil Dattani bezog sich in einer Studie vom Mittwoch auf einen Medienbericht über Gespräche zwischen dem US-Mobilfunker Sprint und den Kabelnetzunternehmen Comcast und Charter. Der Experte glaubt nicht, dass der Konkurrent der Telekom-Tochter T-Mobile US von einem der beiden Gesprächspartner vollständig übernommen werden wird. Die Gespräche zeigten zudem, dass Sprint und T-Mobile US mit Blick auf deren mögliche Fusionspläne bei der Bewertungsfrage wohl weit auseinander lägen./mis/ajx

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. (Die veröffentlichen Weblinks werden von der Internetseite der dpa-AFX unverändert übernommen.)

ISIN: DE0005557508