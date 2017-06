IRW-PRESS: Treasury Metals, Inc.: Treasury Metals ernennt Robert MacDonald zum Vice President für das Goldprojekt Goliath

Treasury Metals ernennt Robert MacDonald zum Vice President für das Goldprojekt Goliath

Toronto, Kanada - Treasury Metals Inc. (TSX: TML) (Treasury oder das Unternehmen - http://www.commodity-tv.net/c/search_adv/?v=297550) freut sich, die Ernennung von Robert MacDonald, P.Eng., zum Vice President für das Goldprojekt Goliath bekannt zu geben.

Herr MacDonald bringt umfangreiche erstklassige Expertise in den Bereichen Minenproduktion und technische Dienstleistungen in das Unternehmen ein und war für einige der führenden kanadischen Bergbauunternehmen und -betriebe tätig, unter anderem in den Minen Musselwhite und Red Lake Gold von Goldcorp und der Goldmine Macassa Complex von Kirkland Lake Gold in Ontario. Darüber hinaus arbeitete er mit Cameco Corporation am Uranprojekt Cigar Lake und mit McArthur River an dessen Uranprojekten in Saskatchewan zusammen.

Als Vice President für das Goldprojekt Goliath wird der primäre Fokus von Herrn MacDonald auf der Überwachung aller Tätigkeiten in Verbindung mit der Weiterentwicklung des Goldprojekts Goliath hin zu Bau und Produktion liegen; zunächst wird er sich auf den Abschluss des Genehmigungsprozesses für die Mine und die Machbarkeitsstudie konzentrieren.

Herr MacDonald ist ein eingetragener Professional Engineer in Ontario und verfügt über einen Bachelor of Science der Queens University im Bereich Bergbautechnik. Er verfügt in diesem Sektor auf über mehr als 30 Jahre Erfahrung.

Darüber hinaus teilt das Unternehmen mit, dass Herr Norm Bush mit Wirkung zum 30. Juni 2017 von seiner Vollzeitposition bei Treasury zurücktritt, um mehr Zeit mit seiner Familie zu verbringen. Wir danken ihm für sein Engagement der vergangenen Jahre im Rahmen der Weiterentwicklung des Goldprojekts Goliath und wünschen ihm für seinen Ruhestand alles Gute. Herr Bush wird das Unternehmen bei kommunalen Angelegenheiten und der Information der lokalen Interessengruppen über das Goldprojekt Goliath auch weiterhin auf Beratungsbasis unterstützen.

Chris Stewart, der President und Chief Executive Officer, merkte dazu an: Im Namen des Unternehmens möchte ich Bob im Team willkommen heißen und Norm für sein nachhaltiges Engagement sowohl im kommunalen Umfeld als auch für das Projekt danken. Ich freue mich sehr darüber, dass ich bei einem weiteren aufregenden Goldprojekt in Ontario erneut mit Bob zusammenarbeiten kann und weiß, dass das Unternehmen in hohem Maße von seiner Erfahrung in den Bereichen technische Dienstleistungen, Projektmanagement und Minenmanagement profitieren wird. Unsere Bemühungen, das Flaggschiffprojekt des Unternehmens, das Goldprojekt Goliath, in die Produktion zu überführen, werden durch ihn enormen Auftrieb erhalten.

Treasury Metals Inc. ist ein Unternehmen, das sich auf die Exploration und Erschließung von Goldprojekten in Kanada spezialisiert hat und dessen Aktien an der Toronto Stock Exchange unter dem Kürzel TML (TSX: TML) gehandelt werden. Das Goldprojekt Goliath im Nordwesten der Provinz Ontario, an dem Treasury Metals Inc. sämtliche Beteiligungsrechte besitzt, ist auf bestem Weg, einer der nächsten Goldproduktionsbetriebe Kanadas zu werden. Nachdem bereits eine erstklassige Infrastruktur vorhanden ist und sich die Goldmineralisierung bis an die Oberfläche ausdehnt, will Treasury Metals im Rahmen der ersten Erschließungsphase einen Tagebaubetrieb zur Förderung von Erz für die Beschickung einer Verarbeitungsanlage mit einer Durchsatzleistung von 2.500 Tonnen pro Tag errichten. In einer späteren Phase des Bergbaubetriebs soll dann der Abbau unter Tage erfolgen.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemeldung enthält gewisse Aussagen, die als zukunftsgerichtete Aussagen gelten. Sämtliche in dieser Pressemitteilung enthaltenen Aussagen - mit Ausnahme von historischen Fakten -, die sich auf die vom Unternehmen erwarteten Ereignisse oder Entwicklungen beziehen, gelten als zukunftsgerichtete Aussagen. Die tatsächlichen Ergebnisse oder Entwicklungen können sich erheblich von jenen in den zukunftsgerichteten Aussagen unterscheiden. Treasury Metals hat weder die Absicht noch die Verpflichtung, solche zukunftsgerichteten Aussagen infolge neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus sonstigen Gründen zu korrigieren bzw. zu aktualisieren, es sei denn, dies wird in den geltenden Wertpapiergesetzen vorgeschrieben.

