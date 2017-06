MÜNCHEN (dpa-AFX Broker) - Die Baader Bank hat Aurubis nach dem jüngsten Kursanstieg von "Buy" auf "Hold" abgestuft. Der Kurs habe das Ziel nun fast erreicht, begründete Analyst Christian Obst in einer Studie vom Mittwoch sein neue Votum. Er hob das Kursziel von 70 auf 74 Euro an. Es sei an der Zeit, zunächst auf Details zur Strategie des Kupferkonzerns zu warten. Obst sieht ferner mögliche Diskussionen um die Profitabilität des Unternehmens im kommenden Geschäftsjahr aufkommen. Ein Grund hierfür seien die inzwischen unter den Höchstständen des laufenden Jahres liegenden Schmelz- und Raffinierlöhne für Kupferkonzentrat./mis/la

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

ISIN DE0006766504

AXC0149 2017-06-28/13:56