Die Investmentbank Equinet hat Heidelberger Druck mit "Buy" und einem Kursziel von 3,50 Euro in die Bewertung aufgenommen. Der Druckmaschinenhersteller habe gute Fortschritte gemacht, seine Kostenbasis zu senken, schrieb Analyst Stefan Augustin in einer Studie am Mittwoch. Die Umsatzströme dürften nun stabiler werden. Zudem sollten das digitale Produktportfolio sowie die Einführung eines Abonnementmodells das SDax-Unternehmen zurück auf den Wachstumspfad bringen und die Ergebnisqualität steigern./ck/la

ISIN: DE0007314007