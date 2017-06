Frankfurt - Deutsche Asset Management erweitert das Produktangebot auf Xetra und dem Frankfurter Parkett um einen Aktien-ETF, so die Deutsche Börse AG.Mit dem db x-trackers MSCI Emerging Markets Index UCITS ETF (DR) 1C (ISIN IE00BTJRMP35/ WKN A12GVR) würden Anleger die Möglichkeit erhalten, an der Wertentwicklung von Unternehmen aus Schwellenländern zu partizipieren. In den Referenzindex würden Unternehmen mit hoher und mittlerer Marktkapitalisierung aufgenommen, die zusammen 85 Prozent der frei verfügbaren Aktien aus jedem Industriezweig weltweit repräsentieren würden. Dabei würden folgende Schwellenländer berücksichtigt: Brasilien, Chile, China,Griechenland, Indien, Indonesien, Kolumbien, Malaysia, Mexiko, Philippinen, Polen, Russland, Südafrika, Südkorea, Taiwan, Thailand, Türkei und die Vereinigten Arabischen Emirate.

