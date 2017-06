Die Investmentbank Equinet hat die Einstufung für Axel Springer nach einem Kapitalmarkttag auf "Neutral" mit einem Kursziel von 51 Euro belassen. Der Medienkonzern habe den Hauptfokus darauf gelegt, dass die Investoren das Digital-Classifieds-Geschäft, also das Online-Rubrikengeschäft, besser verstehen, schrieb Analyst Mark Josefson in einer Studie vom Mittwoch. Dabei wurden Trends in den Kernmärkten hervorgehoben, von denen dieser Geschäftsbereich profitieren dürfte./ck/la

ISIN: DE0005501357