New York (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat Deutsche Post (ISIN DE0005552004/ WKN 555200) mit "market perform" und einem Kursziel von 32,50 Euro in die Bewertung aufgenommen.Innerhalb des europäischen Transportsektors gefalle ihm das fundamentale Wachstum der Post- und Logistikunternehmen, das allerdings schon weitgehend eingepreist scheine, schrieb Analyst Daniel Roeska in einer am Montagabend vorgelegten Branchenstudie. Die Deutsche Post sieht er einzigartig gut positioniert, um von den großen ökonomischen Trends im Logistikbereich zu profitieren: Einem schnell wachsenden Paketmarkt dank des boomenden Internethandels, der zunehmenden Bedeutung hochwertiger Spezialtransporte und des global anziehenden Wirtschaftswachstums./gl/ajx

