IPO-Welle mit Vapiano, Delivery Hero, Noratis >> Bildauswahl durch die BSNgine, zum Originalzusammenhang » Inbox: IPO-Welle in Deutschland:... » Alibaba Group Holding und Nvidia vs.... Vapiano, Delivery Hero, Noratis: Neue Dynamik bei Börsengängen in Deutschland Vapiano hat den Schritt getan, nun folgt der nächste große Name: Am Freitag begibt sich Delivery Hero aufs deutsche Börsenparkett. Damit gehört das erste Halbjahr zu den besten für Börsengänge seit zehn Jahren.

Den vollständigen Artikel lesen ...