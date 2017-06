Rocket Internet hat am Mittwoch die restlichen Anteile am Onlineshop Lazada an den chinesischen Internetriesen Alibaba verkauft. Trotz eines satten Verkaufserlöses bleibt die Rocket-Aktie allerdings unter Druck - vor dem IPO der Beteiligung Delivery Hero am Freitag steigt bei den Anlegern die Spannung.

