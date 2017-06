Rocket Internet verkauft seine Anteile am Online-Händler Lazada für etwa eine halbe Milliarde Euro an Alibaba. Zusätzlich dürfte der Börsengang von Delivery Hero viel Geld in die Kassen des Berliner Unternehmens bringen.

Der Startup-Investor Rocket Internet nimmt durch den Verkauf seiner Anteile am Online-Einzelhändler Lazada und den Börsengang seiner wichtigsten Beteiligung Delivery Hero etwa eine halbe Milliarde Euro ein. Die 8,8 Prozent an Lazada gehen für umgerechnet rund 243 Millionen Euro an den chinesischen Amazon-Rivalen Alibaba. Rocket erwartet insgesamt eine Verzwanzigfachung des investierten Kapitals von 18 Millionen Euro, betonte die Berliner Start-up-Holding am Mittwoch. "Lazada war ein großer Erfolg für uns", ...

