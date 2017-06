BERLIN (dpa-AFX) - Der Aufsichtsrat der Deutschen Bahn hat über die schwierige Lage bei der Güterbahn-Tochter DB Cargo und die noch offene Besetzung von zwei Vorstandsposten beraten. Über mögliche Ergebnisse der Sitzung am Mittwoch in Berlin wurde zunächst nichts bekannt. Eine Mitteilung des Unternehmens war nicht geplant.

Die Güterbahn wird derzeit saniert, nachdem sie jahrelang Marktanteile an die Konkurrenz auf der Schiene und an andere Verkehrsträger verloren hat. Zuletzt gab es Engpässe beim Transport von Stahl. Die Nachfrage in diesem Sektor sei aufgrund der guten Konjunktur sprunghaft angestiegen, hieß es bei der Bahn.

Seit Mitte März haben im Konzern die Vorstandsressorts einen neuen Zuschnitt. Die Posten für Digitalisierung und Technik sowie Güterverkehr und Logistik sind aber noch unbesetzt./brd/DP/stb

AXC0173 2017-06-28/15:07