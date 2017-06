FRANKFURT (Dow Jones)--In der Debatte um Fahrverbote älterer Dieselfahrzeuge hat sich Bayern mit BMW, Audi und MAN auf Maßnahmen zur Senkung der Luftverschmutzung geeinigt. Die Hersteller wollen ein Software-Update zur Verfügung stellen, mit dem ältere Dieselfahrzeuge umgerüstet werden sollen. Die Kosten für die Entwicklung sowie Zertifizierung wolle die Autobranche übernehmen und den Werkstätten zum "Selbstkostenpreis" anbieten. Für Autofahrer werde eine "Kostenneutralität" angestrebt, sofern auch auf Bundesebene eine entsprechende Einigung gefunden werde.

Ministerpräsident Horst Seehofer erklärte, dass die Einigung in Bayern entsprechend Vorbild für den nationalen Autogipfel sein könnte.

Audi und BMW haben zugesagt, dass mindestens die Hälfte ihrer gesamten Pkw-Flotte mit Euro-5-Motor ein für die Absenkung der Stickstoffoxid-Emissionen im innerstädtischen Bereich relevantes Niveau erreichen könne. "Würde dies bundesweit und markenübergreifend in gleicher Weise umgesetzt werden, könnten rund 20 Prozent Absenkung der Stickstoffoxide im Euro-5-Bestand in den kommenden fünf Jahren erreicht werden", so die Unternehmen.

BMW und Audi sicherten dabei zu, binnen Jahresfrist die Softwareentwicklung und Bereitstellung ab Festlegung aller wesentlicher Rahmenbedingungen im Dialog mit den Behörden zur Verfügung zu stellen. "Die bayerische Automobilindustrie verpflichtet sich, die Kosten für die Umrüstung hinsichtlich der Entwicklung und Zertifizierung zu übernehmen und in den Werkstätten zum Selbstkostenpreis anzubieten", so die Unternehmen. Zudem solle es Kaufanreize für modernste Dieselfahrzeuge geben.

Wegen der schlechten Luftqualität drohen in einigen Städten Fahrverbote für die Selbstzünder. Am prominentesten sind die Beispiele Stuttgart und München. Die deutschen Autobauer fürchten um den Ruf des Dieselmotors und wollen Fahrverbote unbedingt verhindern.

June 28, 2017

