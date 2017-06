Bei Apple richtet sich die Aufmerksamkeit immer mehr auf die Veröffentlichung des iPhone 8. Aktuell häufen sich Gerüchte über Produktionsschwierigkeiten. Angeblich soll das Gerät zwar pünktlich auf den Markt kommen, allerdings in einer sehr geringen Stückzahl. Martin Weiß, stellvertretender Chefredakteur von DER AKTIONÄR, über die Lage bei Apple. Zudem gibt Franziska Schimke Korrespondentin an der Börse Frankfurt, einen Überblick, was die Märkte in Deutschland heute bewegt.