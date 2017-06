Derzeit ist die ZGH mit dem Milliardär Li Shufu an der Spitze schwer aktiv in der Akquisition neuer Unternehmen. Erst vor wenigen Tagen hat das Unternehmen die Mehrheit am malaysischen Autobauer Proton (49 Prozent) und dessen Tochter Lotus (51 Prozent) übernommen, hat zudem die Marken Geely, Volvo u ...

Den vollständigen Artikel lesen ...