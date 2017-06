In der Diskussion um Diesel-Fahrverbote und Abgasbelastung in Städten will sich Bayern mitsamt seiner Fahrzeugindustrie zum Vorbild bei der Luftreinhaltung aufschwingen. Ministerpräsident Horst Seehofer (CSU) schnürte am Mittwoch in München mit den Chefs der im Freistaat ansässigen Hersteller BMW, Audi und MAN ein Maßnahmenpaket, das auf...

Den vollständigen Artikel lesen ...