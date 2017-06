Liebe Leser,

die Allianz teilte mit: Ihre Beteiligung an der Oldenburgischen Landesbank AG (kurz: OLB) wird verkauft. Genauer gesagt: Der Vertrag ist bereits unterzeichnet, es stehe aber noch die "Genehmigung durch die zuständigen Aufsichtsbehörden" aus, so die Allianz. Käufer für den 90,2%-Anteil an der OLB sei die Bremer Kreditbank, so hieß es weiter. Der vereinbarte Kaufpreis liege bei 300 Mio. Euro. Die Allianz teilt mit, dass sie die Anteile seit 2001 gehalten ... (Peter Niedermeyer)

