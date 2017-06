München (ots) -



- Querverweis: Bildmaterial wird über obs versandt und ist abrufbar unter http://www.presseportal.de/bilder -



Flippig, kreativ und musikalisch: Ab Folge 2765 (voraussichtlicher Sendetermin: 7. September 2017) sind Roman und Heiko Lochmann alias DieLochis für acht Folgen als Johannes und Leopold Sendler in "Sturm der Liebe" zu sehen. Die Brüder kommen für ein Praktikum als Pagen in das Fünf-Sterne-Hotel "Fürstenhof" und kosten ihren Betreuer Alfons Sonnbichler (Sepp Schauer) einige Nerven. Denn statt eine Karriere im Hotelgewerbe anzustreben, wollen die beiden viel lieber als Musiker groß herauskommen ...



"Wir sind mega happy, ein Teil dieser prestigeträchtigen Sendung zu werden und alles einmal live am Set mitzuerleben! Wir sind gespannt, wie die Rollen beim Publikum und unseren Fans ankommen", so Roman und Heiko Lochmann, die heute, am 28. Juni 2017, ihren ersten Drehtag absolvieren. "Wir spielen uns in gewisser Weise selbst, aber doch anders - das wird sicher eine spannende Erfahrung für uns", erklären die Brüder. "Wir freuen uns darauf, das Ergebnis im September im TV zu sehen."



Bekannt wurden DieLochis mit ihrem gleichnamigen YouTube-Kanal. Durch ihre Mischung aus Songparodien, eigener Musik und Sketchen haben sie seit 2011 rund 2,4 Millionen Abonnenten generiert und gehören mittlerweile zu den erfolgreichsten YouTubern Deutschlands. Anfang 2015 spielten Roman und Heiko Lochmann ihre erste Live-Tour, im selben Jahr waren sie mit der Komödie "Bruder vor Luder" erstmals im Kino zu sehen. Im August 2016 veröffentlichten sie ihr Debütalbum "Zwilling".



"Sturm der Liebe", montags bis freitags um 15:10 Uhr im Ersten



Im Internet unter www.daserste.de/sturmderliebe/



Fotos auf www.ard-foto.de



OTS: ARD Das Erste newsroom: http://www.presseportal.de/nr/6694 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_6694.rss2



Pressekontakt: Burchard Röver, Presse und Information Das Erste, Tel. 089/5900-23867, E-Mail: Burchard.Roever@DasErste.de



Daniela Westermayer, Pressestelle "Sturm der Liebe", Tel. 089/6499-2868, E-Mail: daniela.westermayer@bavaria-film.de