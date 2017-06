FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die Aktie der Lufthansa ist am Mittwochnachmittag als Dax -Favorit mit plus 3,13 Prozent auf 19,95 Euro auf den höchsten Stand seit drei Jahren gestiegen. Seit Jahresbeginn beträgt das Plus der Aktie inzwischen 62 Prozent, womit sie im Dax am deutlichsten zulegte. Der Leitindex selbst stieg in dieser Zeit um 10 Prozent.

Am Mittwoch äußerten sich weitere Analysten positiv zur Lufthansa. Neben der UBS, die weiteres Potenzial für die Aktie mit Blick auf die Sommersaison sieht, hatte Analyst James Hollins von Exane BNP in einer Branchenstudie zu europäischen Fluggesellschaften das Kursziel der Lufthansa-Aktie auf 25 Euro erhöht. Das Papier hat seines Erachtens das größte Aufwärtspotenzial im Sektor.

Am Montag hatte das Investmenthaus Mainfirst mit einer Kurszielanhebung auf 25 Euro für Aufmerksamkeit gesorgt, am Dienstag dann hatte RBC-Analyst Damian Brewer sein Anlageurteil auf "Outperform" und das Kursziel sogar auf 30 Euro angehoben und geschrieben, dass die Lufthansa in der Wahrnehmung steige und auf dem Weg sei, eine Art "Mercedes-Benz der Lüfte" zu werden./ck/jha/

ISIN DE0008232125

AXC0206 2017-06-28/16:40