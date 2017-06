Bad Marienberg - 3W Power S.A. (ISIN LU1072910919/ WKN A114Z9, 3W9K), die Holdinggesellschaft der AEG Power Solutions Gruppe, einem weltweiten Anbieter von unterbrechungsfreien Stromversorgungssystemen (USV) und Lösungen für industrielle, kommerzielle, erneuerbare und dezentrale Strommärkte, gibt bekannt, dass alle den Aktionären auf der ordentlichen Jahreshauptversammlung (HV) am 28. Juni 2017 präsentierten Beschlussvorschläge mit Mehrheiten von über 99% bewilligt wurden, so die 3W Power S.A. in der aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:

