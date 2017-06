Liebe Leser,

der SEB ImmoInvest P hat in den vergangenen Tagen den Kursabsturz wieder etwas auffangen können. Seit Jahresbeginn sind die Kurse um gut 10 % gefallen. Innerhalb der vergangenen 6 Monate ging es sogar um 11 % nach unten. Das Minus innerhalb eines Jahres beträgt 11,3 % und in drei Jahren verlor der Fonds 19 % an Wert. Die Kosten für den Immobilienfonds sind hingegen noch überschaubar. Die Gesamtkostenquote TER liegt bei 0,7 %. Dennoch sind viele Investoren ... (Frank Holbaum)

Den vollständigen Artikel lesen ...