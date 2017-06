New York - General Motors-Aktienanalyse von Analyst Adam Jonas von Morgan Stanley: Laut einer Aktienanalyse rät Adam Jonas, Aktienanalyst bei Morgan Stanley, in Bezug auf die Aktien des US-Autokonzerns General Motors Co. (ISIN: US37045V1008, WKN: A1C9CM, Ticker-Symbol: 8GM, NYSE-Symbol: GM) eine Übergewichtung des Titels.

Den vollständigen Artikel lesen ...