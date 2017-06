Zürich (ots) - Der Bund bittet künftig Online-Händler wie Amazon

und Aliexpress zur Kasse. Die ausländischen Unternehmen müssen nicht

nur für alle Sendungen die Mehrwertsteuer an den Bund abliefern,

sondern auch die Radio- und Fernsehgebühren in der Schweiz berappen.

Dies berichtet die «Handelszeitung» in ihrer aktuellen Ausgabe. Da

sich die Höhe der TV-Abgabe am Umsatz der Firmen bemisst, fällt für

die Internet-Warenhäuser der Höchsttarif von jährlich 39'000 Franken

an - und das, obwohl deren Mitarbeiter grösstenteils die Schweizer

Radio- und TV-Sender nicht einmal empfangen können.



Die eidgenössischen Steuerverwaltung bestätigt die Einführung der

Gebührenpflicht für die Online-Händler: «Grundsätzlich sind alle

Unternehmen, die im Schweizer Mehrwertsteuer-Register eingetragen

sind, verpflichtet, die Unternehmensabgabe für Radio und Fernsehen zu

bezahlen», sagt Sprecher Joel Weibel. Nur Unternehmen mit einem

Jahresumsatz von weniger als voraussichtlich 500'000 Franken seien

von der Abgabe befreit. Hintergrund der Gebührenpflicht ist ein neues

Gesetz, das die ausländischen Online-Händler verpflichtet, auch für

Kleinsendungen die Mehrwertsteuer zu entrichten. Die Steuerpflicht

gilt dabei erst ab dem 1. Januar 2019, weil der Bund die

Inkraftsetzung des Gesetzes wegen Umsetzungsprobleme um ein Jahr

verschoben hat.



