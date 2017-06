Liebe Leser,

zu Beginn des Geschäftsjahres hatte das Biotech-Unternehmen 4SC zwar mit 4SC-202, 4SC-208 und vor allem Resminostat drei vielversprechende Medikamentenkandidaten in der Entwicklung. Doch die Barmittel reichten aller Voraussicht nur noch 12 Monate. Mitte Juni gab die Aktiengesellschaft schließlich bekannt, wie sie die zukünftige Finanzierung stemmen will: durch eine Kapitalerhöhung. Nun nannte das Unternehmen am Mittwoch auch den konkreten Bezugspreis der ... (Mark de Groot)

Den vollständigen Artikel lesen ...