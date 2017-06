Am 27. Juni 1967 ging der erste Geldautomat in Betrieb - damals eine Sensation, heute zumindest für Kinder noch ein Faszinosum. Inzwischen gibt es sie auch in den entlegensten Winkeln der Erde.Es muss Anfang der der 1980er Jahren gewesen sein, als ich mit meiner Mutter im Vorraum einer Sparkasse in Osnabrück zum ersten Male Zeuge wurde, wie sie eine Karte in einen grauen Metallkasten steckte - und der auf einmal Bargeld ausspuckte. Toll fand ich das! Genauso wie meine Kinder heute, die sich gerne darüber streiten können, wer denn die Karte in den Schlitz steckt und wer das Geld aus der Klappe nimmt. Die Frage "Wieso kommt eigentlich das Geld aus dem Automaten - und wie kommt es hinein" ist nicht umsonst einer der Klassiker aus Kindermund.Am 27. Juni 1967 stellte die britische Barclays Bank den ersten Geldausgabeautomaten (auf gut Englisch: Automated Teller Machine oder kurz ATM) auf, ein Jahr später, im Mai 1968, folgte die Kreissparkasse Tübingen in Deutschland. "Der Automat glich einem Tresor. ...

