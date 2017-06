Lieber Leser,

auf die potentielle Top-Bildung im Technologiesektor in Form des TecDAX-Index habe ich Sie bereits in den vergangenen Tagen aufmerksam gemacht. Die SKS-Formation wurde auf Tagesbasis bestätigt. Spätestens am Mittwoch folgte der TecDAX-Index dem US-Index NASDAQ, der am Dienstag stark eingebrochen war. Die Wirecard-Aktie baut ihre Korrektur daher ebenfalls infolge der Gesamtmarktschwäche aus. Die Betonung liegt auf "Gesamtmarktschwäche".

Gesamtmarktschwäche ... (Rami Jagerali)

