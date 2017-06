Die NordLB hat die Einstufung für Dürr auf "Kaufen" mit einem Kursziel von 110 Euro belassen. Die weltweite Wirtschaftsentwicklung habe die Nachfrage in der Maschinen- und Anlagenbaubranche angeheizt, schrieb Analyst Oliver Drebing in einer Sektorstudie vom Mittwoch. So habe sich die Profitabilität der Branchenunternehmen im ersten Quartal erhöht. Für eine Hochstufung seines bestätigten Sektorurteils "Neutral" bedürfe es allerdings einer Stärkung der Auftriebskräfte./ck/edh

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. (Die veröffentlichen Weblinks werden von der Internetseite der dpa-AFX unverändert übernommen.)

AFA0098 2017-06-28/20:25

ISIN: DE0005565204