FRANKFURT (Dow Jones)--Im Sog der Wall Street, die sich von den kräftigen Verlusten des Vortags erholte, legten die deutschen Aktien am Mittwoch im nachbörslichen Handel zu.

In der dritten Reihe sprangen Paion um 14 Prozent nach oben. Das Spezialpharma-Pharma-Unternehmen hatte am frühen Abend den erfolgreichen Abschluss einer Phase-III-Studie zu Remimazolam gemeldet. Bei dem Mittel handelt es sich nach Angaben des Unternehmens um ein ultrakurz wirksames Benzodiazepin-Sedativum und -Anästhetikum. Die Studie, in der Remimazolam zur Kurzsedierung bei Bronchoskopiepatienten getestet wurde, habe das "hervorragende Sicherheitsprofil" des Mittels bestätigt.

Die Siemens-Aktie reagierte hingegen kaum auf einen Bericht der Nachrichtenagentur Bloomberg, laut dem das Unternehmen zwei Joint Ventures im Eisenbahnsegment mit der kanadischen Bombardier prüft. Im April hatte Bloomberg unter Berufung auf informierte Kreise berichtet, die beiden Unternehmen führten Gespräche über eine Zusammenlegung ihrer Bahngeschäfte. Siemens wurden am Abend im Einklang mit dem Markt 0,3 Prozent höher getaxt.

=== XDAX* DAX Veränderung 22.00 Uhr 17.35 Uhr 12.679 12.647 +0,3% ===

*Der XDAX bildet die Entwicklung des zinsbereinigten DAX-Futures ab.

June 28, 2017 16:33 ET (20:33 GMT)

